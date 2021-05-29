Про це свідчать дані на сайті з продажу нерухомості Zillow.
Нерухомість, яку придбала зірка, це основний будинок, гостьовий будиночок, кілька гаражів, зона для барбекю та басейни.
Загальна житлова площа – 463 квадратних метри.
Будинок побудували у 2020 році. Його продали без меблів.
В будинку зірки 4 спальні та 6 санвузлів. Площа прибудинкової території – 14,5 тис. квадратних метрів (3,6 акра).
В описі будинку сказано, що по всьому периметру основної будівлі всі стіни та двері скляні, аби господар міг завжди насолоджуватися краєвидом. В головному будинку є 4 спальні та 6 ванних кімнат, величезна кухня, висока стеля. На великій кухні – поверхні з мармуру, величезний холодильник, спеціальний холодильник для вина. Також в головному будинку є камін, дві великих гардеробні кімнати, підлога з підігрівом, скляний душ з видом на каньйон і так далі.
На вулиці є басейн з морською водою та спа-салон з невеликим водоспадом.
Гостьовий будиночок площею 170 метрів. Це одна спальня, велика кухня та простора вітальня, кам’яна ванна кімната.
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