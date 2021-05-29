Американська 29-річна порнозірка Райлі Рід на платформі OnlyFans (справжнє ім'я Ешлі Метью) придбала за готівку новий будинок в маєтку Пасадене (штат Каліфорнія). Вартість будинку - 4,75 мільйона доларів та податки (8%).

Про це свідчать дані на сайті з продажу нерухомості Zillow.

Нерухомість, яку придбала зірка, це основний будинок, гостьовий будиночок, кілька гаражів, зона для барбекю та басейни.

Загальна житлова площа – 463 квадратних метри.

Будинок побудували у 2020 році. Його продали без меблів.

В будинку зірки 4 спальні та 6 санвузлів. Площа прибудинкової території – 14,5 тис. квадратних метрів (3,6 акра).

В описі будинку сказано, що по всьому периметру основної будівлі всі стіни та двері скляні, аби господар міг завжди насолоджуватися краєвидом. В головному будинку є 4 спальні та 6 ванних кімнат, величезна кухня, висока стеля. На великій кухні – поверхні з мармуру, величезний холодильник, спеціальний холодильник для вина. Також в головному будинку є камін, дві великих гардеробні кімнати, підлога з підігрівом, скляний душ з видом на каньйон і так далі.

На вулиці є басейн з морською водою та спа-салон з невеликим водоспадом.

Гостьовий будиночок площею 170 метрів. Це одна спальня, велика кухня та простора вітальня, кам’яна ванна кімната.