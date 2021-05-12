Про це повідомляє американський портал Variety.

Як повідомляє видання, головною відмінністю від всіх вже наявних платформ буде лінійне мовлення – глядачі не будуть вибирати фільми для перегляду. Вони будуть дивитися те, що їм запропонує платформа, – як звичайний телевізор.

Відзначається, що мовлення буде цілодобовим. Для цього новий стрімінг планує купити права на 100 годин різних фільмів і серіалів.

Який саме це буде контент – поки неясно, вже відомо, що The Rotten Tomatoes Channel збирається демонструвати й власний продукт, а також інтерв’ю та розважальні телешоу з зірками.

Працювати портал буде на платформі The Roku Channel, а пізніше планує перейти на Peacock і Xumo.

Платформа від Rotten Tomatoes буде безоплатною для користувачів.