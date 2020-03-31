Фото обкладинки видання опублікувало на своїй сторінці в Instagram.

На обкладинці зображено пару, яка цілується в захисних масках.

“Зображення коштує більше тисячі слів. Це — історичний документ. І свободу 2020 року буде впізнати ось так: в ув’язненні. Будь ти в чотирьох стінах, або з маскою на обличчі — завжди є промінь світла, що виглядає з вікна значно світлішого і кращого майбутнього з більшою свободою. Цю історію дізнаватимуться і сьогодні, і через десять років”, – йдеться у підписі до зображення.

Також наголошується, що новий номер можна буде безкоштовно завантажити на сайті Vogue Portugal в форматі pdf, починаючи з 2 квітня.