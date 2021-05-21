#Букви розповідають, який виступ Україна підготувала для “Євробачення-2021”.

Гурт Go_A мав представляти Україну на головному пісенному конкурсі минулого року з піснею “Соловей”. Однак тоді “Євробачення” скасували через пандемію коронавірусу.

У 2021 році колектив все ж отримав шанс вийти на сцену “Євробачення” з піснею “Шум”.

На початку березня гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.

Відомо, що колективу довелося скоротити хронометраж пісні, а також відмовитися від використання слів з українських народних пісень. Цього вимагав визначений регламент пісенного конкурсу.

Однак виступ гурту опинявся на межі зриву, оскільки днями стало відомо, що в Катерини Павленко погіршилося самопочуття, у зв’язку із чим вона пропустила другу репетицію на “Євробаченні”. Згідно з протоколом охорони здоров’я, співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус.

Пізніше стало відомо, що результат тесту негативний.

Шалену енергетику пісні українських учасників не витримували навіть декорації. Під час генеральної репетиції перед першим півфіналом гурт пошкодив декорації у вигляді плота. Але це не завадило виступу.

"Розвалили сцену, але все одно співали": "Go_A" на репетиції "Євробачення" зламали декорації. Сподіваємося, що під час виступу буде все файно! pic.twitter.com/d577eeJ5UD — Букви (@Bykvu) May 18, 2021

18 травня Україна виборола місце у фіналі. Лише 10 з 16 країн першого півфіналу стали учасниками фінальної частини конкурсу. Оголошення фіналістів стало для українців доволі нервовим, адже їх оголосили останніми серед десяти переможців півфіналу.

Зазначимо, що українці виступатимуть у другій частині фіналу. Організатори “Євробачення-2021” після другого півфіналу провели жеребкування. Гурт Go_A із піснею “Шум” виступить під номером 19.

Європейські букмекери прогнозують Україні четверте місце. Шанси на перемогу гурту Go-A оцінюють лише у 9%. Однак ситуація може докорінно змінитися. Пісню Go_A вподобали слухачі з усього світу. Зокрема, гурт сьогодні поділився радісною новиною – після “Шум” займає 5 сходинку у ТОП 50 трендів Spotify у всьому світі. Очевидно, це дуже гарний результат.

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