Про це пише NME.
Продюсером фільму виступив Майкл Бей, а режисером став Адам Мейсон, який написав сценарій разом з Саймоном Бойесом.
Головні ролі виконали Демі Мур, Крейг Робінсон і Пол Уолтер Хаузер.
Дія картини розгортається на 213-му тижні ізоляції через коронавірус.
“COVID-23 мутував”, – говорить закадровий голос, перш ніж з’ясовується, що новий штам вірусу “атакує тканину мозку”.
За сюжетом, число загиблих у всьому світі перевищує 110 мільйонів, армії патрулюють вулиці, а інфікованих скеровують до карантинного табору.
“Ви не повинні намагатися залишити свій будинок, інакше ви будете застрелені на місці”, – заявляють за кадром.
Головні герої, кур’єр Ніко і дівчина, на ім’я Сара, люблять один одного, але через карантин ніколи не зустрічалися в реальному житті.
- Раніше повідомлялося, що у Голлівуді знімуть фільм про перші тижні спалаху COVID-19 в Китаї