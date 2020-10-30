У Мережі опублікували перший трейлер екшену "Співочий птах" про коронавірус COVID-19.

Про це пише NME.

Продюсером фільму виступив Майкл Бей, а режисером став Адам Мейсон, який написав сценарій разом з Саймоном Бойесом.

Головні ролі виконали Демі Мур, Крейг Робінсон і Пол Уолтер Хаузер.

Дія картини розгортається на 213-му тижні ізоляції через коронавірус.

“COVID-23 мутував”, – говорить закадровий голос, перш ніж з’ясовується, що новий штам вірусу “атакує тканину мозку”.

За сюжетом, число загиблих у всьому світі перевищує 110 мільйонів, армії патрулюють вулиці, а інфікованих скеровують до карантинного табору.

“Ви не повинні намагатися залишити свій будинок, інакше ви будете застрелені на місці”, – заявляють за кадром.

Головні герої, кур’єр Ніко і дівчина, на ім’я Сара, люблять один одного, але через карантин ніколи не зустрічалися в реальному житті.