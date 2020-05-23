Про це вони написали в Instagram.
Подружжя відсвяткувало весілля 23 травня минулого року, а до цього були в стосунках багато років, але ретельно це приховували.
Потап в Instagram поділився архівними чорно-білим знімком з того дня.
“1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю. Настю, спасибі тобі”, – написав Потап.
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1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю @kamenskux спасибо тебе 🤍🤍 #bearanddiamond #bearanddiamond🐻💎
Каменських також опублікувала фото з весілля, написавши зізнання в коханні чоловіку.
“Ні весілля, ні розпис, ні перша річниця, ні всі наступні дати не мають жодного значення! Найголовніше – це незвичайний і незрозумілий зв’язок між нами! Який змушує вірити в усі легенди та історії про щастя, про справжні кайдани любові! Люди можуть прожити все життя в шлюбі так і не пізнавши істинної любові, але ж саме воно головне і основне почуття! Мій батько завжди казав, що кохання приходить як сонячний удар. І я бажаю, щоб кожна людина в світі пізнала і відчула його! Адже любов – це таке щастя”, – написала співачка.
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Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное – это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь – это такое счастье❤️ @realpotap
Також артисти зняли веселе романтичне відео з приводу першої річниці.
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- 24 квітня українська співачка NK (Настя Каменських) представила кліп на нову україномовну пісню “Обіцяю”, примірявши дев’ять образів жінок, зображених на полотнах відомих художників.