Зірки українського шоу-бізнесу Настя Каменських і Потап привітали один одного з першою річницею весілля - ситцевим.

Про це вони написали в Instagram.

Подружжя відсвяткувало весілля 23 травня минулого року, а до цього були в стосунках багато років, але ретельно це приховували.

Потап в Instagram поділився архівними чорно-білим знімком з того дня.

“1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю. Настю, спасибі тобі”, – написав Потап.

Каменських також опублікувала фото з весілля, написавши зізнання в коханні чоловіку.

“Ні весілля, ні розпис, ні перша річниця, ні всі наступні дати не мають жодного значення! Найголовніше – це незвичайний і незрозумілий зв’язок між нами! Який змушує вірити в усі легенди та історії про щастя, про справжні кайдани любові! Люди можуть прожити все життя в шлюбі так і не пізнавши істинної любові, але ж саме воно головне і основне почуття! Мій батько завжди казав, що кохання приходить як сонячний удар. І я бажаю, щоб кожна людина в світі пізнала і відчула його! Адже любов – це таке щастя”, – написала співачка.

Також артисти зняли веселе романтичне відео з приводу першої річниці.