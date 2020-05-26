Знімками вони поділилися в Instagram.
Незважаючи на карантинні обмеження, подружжя зуміло влаштувати свято у себе вдома.
Вони влаштували вечірку в стилі total white.
Потап вибрав для свята світлі джинси, футболку і куртку-бомбер. Настя віддала перевагу сукні-міні і подовженому жакету.
“Я і Жаклін”, – підписав фото Потап, натякнувши на схожість обручу дружини з першою леді США Жаклін Кеннеді.
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Я и Жаклин @kamenskux 🤍🤍 #bearanddiamond #bearanddiamond🐻💎 #ni #птп
Також подружжя організувало в будинку фотозону з білими та сірими кульками, свічками і конфетті у вигляді маленьких сріблястих сердець.
Настя поділилася коротким відео, на якому подружжя танцює під новий трек співачки “Спогади”.
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“Безкінечна любов”, – підписала відео співачка.
- 24 травня зірки українського шоу-бізнесу Настя Каменських і Потап привітали один одного з першою річницею весілля — ситцевим.