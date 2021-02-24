Голлівудський актор Том Холланд, який виконує роль Пітера Паркера у продовженні “Людини-павука” опублікував кадр майбутнього фільму.

Фото з’явилося в Instagram актора.

Одночасно кадрами з фільму поділилися ще двоє акторів, які зіграли головні ролі у фільмі. Зокрема, світлинами поділилися акторка Зендая, яка зіграє Мішель “Ем-Джей” Джонс, та актор Джейкоб Баталон, якому дісталася роль Неда, друга Пітера Паркера.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tom Holland (@tomholland2013)

Цікаво, що режисери досі не називають назву третьої частини культового фільму про супергероя Marvel. Тому зірки вирішили потролити своїх фанів та назвали різні версії назви. У публікації Холланда назва фільму звучала як Spider-Man: Phone Home (Людина-павук: Дзвінок додому), у Баталона – Spider-Man: Home-Wrecker (Людина-павук: Руйнівник дому), а у Зендаї – Spider-Man: Home Slice (Людина-павук: Шматочок дому).

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Фани лише згодом зрозуміли, що актори їх потролили.

Нагадаємо, що прем’єра третьої частини “Людини-павука” запланована 5 листопада 2021 року.