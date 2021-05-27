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Повернення «Друзів»: якими статками володіють актори серіалу?

27 травня відбудеться прем’єра спеціального епізоду культового серіалу “Друзі”. Цей ситком став для головних героїв стартом кар’єри й приніс їм величезні гонорари.

Четвер, 27 травня 2021, 18:02

Фото: WarnerMedia

Видання Just Jared підрахувало, якими статками володіють актори серіалу.

  1. Метт Леблан – $80 млн

Після закінчення “Друзів” актор заробляв на синдикації, знявся у чотирьох сезонах серіалу “Чоловік з планом” і також працював над кількома сезонами Top Gear.

  1. Лайза Кудров – $90 млн

Чистий капітал Лайзи збільшився завдяки інвестиціям у нерухомість, а також проєктам, серед яких Boss Baby, Booksmart та її власне шоу Web Therapy.

  1. Девід Швіммер – $100 млн

Окрім гонорарів від “Друзів” Девід заробляв шляхом інвестицій, а також знявся у фільмі “Народ проти О. Джей Сімпсона”, який приніс йому номінацію на Еммі.

  1. Меттью Перрі – $120 млн

Як повідомляється, Метьью є величезним прихильником інвестицій у нерухомість. Це й допомогло йому збільшити загальний власний капітал після завершення “Друзів”.

  1. Кортні Кокс – $150 млн

Власний капітал Кортні зріс завдяки ще одному успішному серіалу “Місто хижачок”, а також її головній ролі у франшизі “Scream”. У неї також є власна виробнича компанія, багато ділових контрактів та партнерських відносин.

  1. Дженніфер Еністон – $300 млн

Кар’єра Дженніфер стрімко зросла завдяки її головній ролі в “Друзях”. Потім вона знялася в багатьох фільмах. Подейкують, що за одну серію “Ранкового шоу” на Apple TV Еністон заробляє $2 млн.

  • Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі деталі. Детальніше читайте за посиланням.
Теги: Дженніфер Еністон, Друзі, Ліза Кудров, Меттью Перрі

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