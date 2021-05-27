Повернення «Друзів»: якими статками володіють актори серіалу?

Видання Just Jared підрахувало, якими статками володіють актори серіалу.
- Метт Леблан – $80 млн
Після закінчення “Друзів” актор заробляв на синдикації, знявся у чотирьох сезонах серіалу “Чоловік з планом” і також працював над кількома сезонами Top Gear.
- Лайза Кудров – $90 млн
Чистий капітал Лайзи збільшився завдяки інвестиціям у нерухомість, а також проєктам, серед яких Boss Baby, Booksmart та її власне шоу Web Therapy.
- Девід Швіммер – $100 млн
Окрім гонорарів від “Друзів” Девід заробляв шляхом інвестицій, а також знявся у фільмі “Народ проти О. Джей Сімпсона”, який приніс йому номінацію на Еммі.
- Меттью Перрі – $120 млн
Як повідомляється, Метьью є величезним прихильником інвестицій у нерухомість. Це й допомогло йому збільшити загальний власний капітал після завершення “Друзів”.
- Кортні Кокс – $150 млн
Власний капітал Кортні зріс завдяки ще одному успішному серіалу “Місто хижачок”, а також її головній ролі у франшизі “Scream”. У неї також є власна виробнича компанія, багато ділових контрактів та партнерських відносин.
- Дженніфер Еністон – $300 млн
Кар’єра Дженніфер стрімко зросла завдяки її головній ролі в “Друзях”. Потім вона знялася в багатьох фільмах. Подейкують, що за одну серію “Ранкового шоу” на Apple TV Еністон заробляє $2 млн.
- Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі деталі. Детальніше читайте за посиланням.