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Повернення легенди: у травні покажуть спеціальний епізод серіалу «Друзі»

27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max з’являться спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь усі актори оригінальних сезонів.

П’ятниця, 14 травня 2021, 15:56

Про це повідомляє BBC.

Шанувальникам не варто сподіватися на продовження історій героїв серіалу, оскільки його знімали без сценарію. Герої зберуть участь в епізоді як реальні люди.

Вперше про возз’єднання “Друзів” заговорили у листопаді 2019 року. Прем’єра повинна була відбутися у травні 2020 року, але через пандемію її перенесли на рік.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

Також з’являться актори Різ Уізерспун (Джилл), Том Селлека (Річард), Джеймс Майкл Тайлер (блондин Гантер) і Меггі Вілер (Дженіс з фразою Oh my God!).

Вчора кінокомпанія опублікувала трейлер спецепізоду.

Актори в Instagram прокоментували майбутню прем’єру спецепізоду.

“Такі речі відбуваються не щороку – або навіть не кожні 10-15 років. Я просто щаслива, що змогла знову зустрітися зі своїми “Друзями”. І все пройшло краще, ніж будь-коли”, – написала Кортні Кокс.

“Нарешті! Реюніон серіалу “Друзі” покажуть на HBO Max 27 травня. Ми раді до нестями!” – заявила Дженніфер Еністон.

“Дуже радий всіх бачити”, – додав Метт Леблан.

Швіммер раніше розповідав, що актори не гратимуть своїх персонажів, а сам випуск не матиме сценарію.

Теги: HBO Max, Дженніфер Еністон, Друзі, Кортні Кокс, Ліза Кудров

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