Повернення легенди: у травні покажуть спеціальний епізод серіалу «Друзі»

Про це повідомляє BBC.

Шанувальникам не варто сподіватися на продовження історій героїв серіалу, оскільки його знімали без сценарію. Герої зберуть участь в епізоді як реальні люди.

Вперше про возз’єднання “Друзів” заговорили у листопаді 2019 року. Прем’єра повинна була відбутися у травні 2020 року, але через пандемію її перенесли на рік.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

Також з’являться актори Різ Уізерспун (Джилл), Том Селлека (Річард), Джеймс Майкл Тайлер (блондин Гантер) і Меггі Вілер (Дженіс з фразою Oh my God!).

Вчора кінокомпанія опублікувала трейлер спецепізоду.

Актори в Instagram прокоментували майбутню прем’єру спецепізоду.