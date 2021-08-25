Про це виконавиця ролі Дженніфер Карпентер повідомила в коментарі TVLine.

Як сповіщалося, в жовтні 2020 року (за 8 років після закриття) телеканал Showtime анонсував повернення культового серіалу “Декстер”. Оригінальний серіал розповідав про героя на ім’я Декстер, який працював в поліції і у вільний час сам вистежував злочинців і жорстоко вбивав їх. В липні Showtime показав перший трейлер.

Тепер стало відомо, що персонаж Дебра Морган — сестра Декстера, яка в останньому сезоні була поранена нейрохірургом та відключена Декстером від системи життєзабезпечення, повернеться в новому сезоні як один з основних персонажів.

“Я не думаю про неї як про примару, швидше відлуння або незручну правду для Декстера. Вона повертається, щоб переслідувати, карати, піклуватися, провокувати і любити його”, — каже акторка.

Майкл Голл, виконавець ролі Декстера, додав:

“Я знав, що вона зможе посприяти змінам та прийти до Декстера з безлічі різних моментів. І, звичайно ж, вона це зробила. І було дійсно весело розкрити наше уявлення про внутрішній ландшафті Декстера, тому що він набагато піротехнічніший і божевільніший ніж раніше”.