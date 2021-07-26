Повернення «Декстера»: з’явився трейлер 9-го сезону серіалу

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Showtime.

Як сповіщалося, в жовтні 2020 року (за 8 років після закриття) телеканал Showtime анонсував повернення культового серіалу “Декстер”. Оригінальний серіал розповідав про героя на ім’я Декстер, який працював в поліції і у вільний час сам вистежував злочинців і жорстоко вбивав їх.

Дев’ятий сезон, що отримав підзаголовок “Свіжа кров”, складатиметься з 10 епізодів тривалістю близько години. Він розповість про події, що відбуваються за 10 років після останнього сезону. Декстер, який вважається загиблим, переїхав до містечка Айрон-Лейк, утримується від насильства і працює продавцем під підставним ім’ям. Але певні обставини змушують його вбивати знову.

Прем’єра запланована на 7 листопада.