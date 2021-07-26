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Повернення «Декстера»: з’явився трейлер 9-го сезону серіалу

Телеканал Showtime показав перший трейлер продовження серіалу "Декстер".

Вівторок, 27 липня 2021, 01:10

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Showtime.

Як сповіщалося, в жовтні 2020 року (за 8 років після закриття) телеканал Showtime анонсував повернення культового серіалу “Декстер”. Оригінальний серіал розповідав про героя на ім’я Декстер, який працював в поліції і у вільний час сам вистежував злочинців і жорстоко вбивав їх.

Дев’ятий сезон, що отримав підзаголовок “Свіжа кров”, складатиметься з 10 епізодів тривалістю близько години. Він розповість про події, що відбуваються за 10 років після останнього сезону. Декстер, який вважається загиблим, переїхав до містечка Айрон-Лейк, утримується від насильства і працює продавцем під підставним ім’ям. Але певні обставини змушують його вбивати знову.

Прем’єра запланована на 7 листопада.

  • Серіал “Декстер” неодноразово номінувався на різні премії (“Еммі”, “IGN”, “Satellite Awards” тощо).
  • Водночас розв’язка викликала чимало запитань і критики. Кінокритики USA Today внесли трилер “Декстер” до рейтингу популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. Нагадаємо, головний герой підлаштував свою смерть і вирішив стати лісорубом.
Теги: Showtime, Декстер, трейлер

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