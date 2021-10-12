Кіностудія Paramount випустила дебютний трейлер п'ятої частини "Крику", який показує повернення вже відомих героїв франшизи до своїх ролей.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Paramount.

Цьогоріч виповнюється 10 років стрічці “Крик 4”, останній частині багаторічної франшизи, яка розпочалася зі стрічки 1996 року.

Це історія про божевільного вбивцю, що тероризує жителів міста Вудсборо. В центрі історії — Сідні Прескотт (її роль зіграла у всіх трьох сиквелах Нів Кембелл).

Вже наступного року має вийти п’ята частина стрічки. Крім Кемпбелл до своїх ролей повернуться Кортні Кокс і Девід Аркетт. До них приєднається безліч новачків, як-от Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Джек Квейд, Ділан Мінетт та інші.

“Крик” 2022-року стане першою стрічкою франшизи, до створення якої не був залучений режисер Вен Крейвен (він помер у 2015 році). Замість цього керуватимуть процесом Меттью Беттінеллі і Тайлер Джіллетт.

У ролику від Paramount можна побачити, як героїня Дженни Ортеги повертається до початкової сцені оригінального фільму 1996 року з Дрю Беррімор.

Потім трейлер знайомить глядачів з новою групою жителів Вудсборо, а також показує, як маньяк нападає на людей.

Фільмування стрічки розпочали ще в травні 2020 року, одна відбувалися затримки через пандемію коронавірусу. Прем’єра запланована на січень 2022 року.