ЗеПорушення

52

Всього порушень

15

Днів без порушень
12:37 Аномальна спека забрала життя 1 млрд морських тварин на узбережжі Канади
11:44 «Поверніть її життя»: Мадонна підтримала Брітні Спірс
11:05 Вбивство президента Гаїті: поліція затримала 17 підозрюваних
10:06 Компанія «Автоспецпром» відкидає звинувачення в монополізації ринку «швидких» – заява
08:58 Кількість жертв аварії літака в Швеції досягла дев’яти
08:33 В Україні – 655 нових випадків COVID-19
08:19 У туристичному місті Нової Зеландії впала повітряна куля: 11 постраждалих
07:47 9 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:28 В Україні сьогодні очікується суха і спекотна погода
02:11 Метью Перрі опублікував перше фото після розірвання заручин
01:31 Трамп знав, що Джуліані часто говорив неправду й зловживав алкоголем
01:26 У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви
00:47 Вагітна принцеса Беатріс вперше вийшла на публікуі: фото
00:41 Рекорд України: Під Києвом висіяли величезний тризуб
00:17 Королева Єлизавета II відвідала знімальний майданчик телесеріалу «Вулиця коронації»
00:02 Китай може посісти місце США в Афганістані, – ЗМІ
00:02 Disney показала трейлер нового мультфільму «Енканто»

08 липня

23:47 «Олімпік» офіційно знявся з УПЛ та зупинив свою діяльність
23:30 В УЄФА відкрили три справи через півфінал Євро-2020
23:06 У Гаїті заарештували шістьох підозрюваних у вбивстві президента
23:01 Вийшов перший трейлер «Американських історій жахів»
22:01 «Нова пошта» після 325-мільйонного штрафу заявляє про спроби держави «додушити» бізнес
21:23 В Англії вдвічі збільшилась кількість пацієнтів, які потребують операцій та лікування
21:03 Мерілін Менсон здався поліції через плювок в оператора
20:45 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 8 липня
20:38 Талібан активізував наступ на афганські міста вперше з 2015 року

«Поверніть її життя»: Мадонна підтримала Брітні Спірс

Американська співачка Мадонна підтримала свою колегу Брітні Спірс, яка зараз бореться за скасування опікунства.

П’ятниця, 9 липня 2021, 11:44

Про це вона заявила в своєму Instagram-акаунті.

“Поверніть цій жінці її життя”, – заявила Мадонна.

“Рабство було скасовано давно! Смерть жадібному патріархату, який століттями вчиняв так із жінками. Це порушення прав людини! Брітні, ми прийшли, щоб витягнути тебе з в’язниці!” – додала вона.

Нагадаємо, Брітні Спірс 23 червня вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Теги: Брітні Спірс, Мадонна

Читати #Букви у Telegram і у Facebook