Американський репер Каньє Вест під час другого концерту перед прем’єрою свого альбому “Donda” влаштував перформанс. На заході була присутня його ексдружина Кім Кардаш’ян, до якої він звернувся просто зі сцени.

Про це повідомляє видання BuzzFeed News.

У новому альбомі Вест вмістив чимало ліричних треків, адже присвятив його покійній матері. Перед тим, як репер виконав “Love Unconditionally”, прозвучали слова його мами: “Попри усе, ти ніколи не кидаєш свою сім’ю”.

Посеред треку Вест опустився на коліна й емоційно заявив: “Я втрачаю всю свою сім’ю, кохана, повернися до мене”.

На цьому заході була присутня й Кардаш’ян з дітьми. У фанів не залишилось сумнівів, що ці рядки адресовані саме їй. Ба більше, в іншій композиції Вест натякнув, що ексдружина все ще закохана в нього.

“Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене”, – заявив він.

Нагадаємо, що теледіва Кім Кардаш’ян 6 серпня прийшла підтримати ексчоловіка Каньє Веста під час другої презентації нового альбому Donda. Вона одягнула чорний костюм від Balenciaga та балаклаву, як у Каньє, а також — взяла з собою дітей.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.