Про це повідомляє видання BuzzFeed News.

У новому альбомі Вест вмістив чимало ліричних треків, адже присвятив його покійній матері. Перед тим, як репер виконав “Love Unconditionally”, прозвучали слова його мами: “Попри усе, ти ніколи не кидаєш свою сім’ю”.

Посеред треку Вест опустився на коліна й емоційно заявив: “Я втрачаю всю свою сім’ю, кохана, повернися до мене”.

На цьому заході була присутня й Кардаш’ян з дітьми. У фанів не залишилось сумнівів, що ці рядки адресовані саме їй. Ба більше, в іншій композиції Вест натякнув, що ексдружина все ще закохана в нього.

“Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене”, – заявив він.

Нагадаємо, що теледіва Кім Кардаш’ян 6 серпня прийшла підтримати ексчоловіка Каньє Веста під час другої презентації нового альбому Donda. Вона одягнула чорний костюм від Balenciaga та балаклаву, як у Каньє, а також — взяла з собою дітей.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.