Про це у своїй новій книзі “HRH: So Many Thoughts on Royal Style” написала модний журналіст Елізабет Холмс, інформує Insider.

Кожен образ королеви записується, а повтори навмисно заплановані, тому публіка практично ніколи не бачить її в одному й тому ж одязі.

“Після другого або третього публічного виходу одяг буде або перероблений на новий дизайн, або перенесений на приватні свята чи зустрічі”, – написала Холмс.

Наприклад, королева носила те саме пастельно-блакитне пальто та сукню під час візиту на Мальту у 2005 році та знову у 2008 році в Royal Ascot. Після цього Єлизавета більше не з’являлася у цьому образі на публіці.

За словами Холмс, королева дотримується дуже застарілого стилю спідничних костюмів. Не обов’язково вважати одяг монарха стильним.

“Королева не хоче бути засновником моди. Це залишається за іншими людьми з менш важливою роботою. Її одяг повинен бути елегантним”, – розповів Норман Хартнелл, який був одним з улюблених дизайнерів королеви.

Він також додав, що образи королеви “навмисно стримані”.

Хоча королева не часто відступає від своїх традиційних силуетів, вона, як правило, носить привабливі тканини яскравого кольору. Іноді Єлизавета носить одяг з візерунками, але надає перевагу однотонним відтінкам.

Королівський коментатор CNN Вікторія Арбітер сказала Холмс, що на великих публічних заходах яскраві кольорові вбрання королеви дозволяють її легко помітити серед великої кількості людей.

“Фотограф може сказати:” Ви бачите цю крихітну рожеву крапку? Це Королева”, – сказала вона.