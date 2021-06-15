“Хрестики-нулики” — доволі проста розвага, але Prada пропонує пограти в цю гру розкішно. Їхній набір для гри — це чохол з сап’янової шкіри із застібкою Riri зі шкіряним оздобленням (це один з найдорожчих варіантів застібок-блискавок). Усередині — слоти з витонченими чорними та білими ігровими елементами з логотипом Prada.

Вартість такого набору на сайті бренду — 1290 доларів.