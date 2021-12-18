Італійський бренд Prada у співпраці з американським брендом AspenX випустили лімітовану колекцію лижного одягу. Вона стала частиною лінії спортивного одягу Prada Linea Rossa.

Про це повідомляє американський бренд AspenX на офіційному сайті.

Prada вперше представив лінію Linea Rossa у 1997 році. Характерним дизайном є видозмінений логотип на червоній смузі й спортивний стиль.

У колекції представлені чоловічі та жіночі худі, комбінезони, штани, лосини, куртки та парки. У колекції також є сноуборди, лижі та аксесуари, наприклад, шоломи, гірськолижні окуляри та рукавички.