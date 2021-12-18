Про це повідомляє американський бренд AspenX на офіційному сайті.
Prada вперше представив лінію Linea Rossa у 1997 році. Характерним дизайном є видозмінений логотип на червоній смузі й спортивний стиль.
У колекції представлені чоловічі та жіночі худі, комбінезони, штани, лосини, куртки та парки. У колекції також є сноуборди, лижі та аксесуари, наприклад, шоломи, гірськолижні окуляри та рукавички.
Куртки зроблені з водонепроникного матеріалу Extreme-Tex, усередині них – пух Graphene, який забезпечує теплоізоляцію.
На сайті AspenX зазначається, що кожен предмет складається з екологічно чистих текстильних технологій, розроблених для підтримки “активного та авантюрного життя”.
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