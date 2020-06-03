Італійський модний бренд Prada випустив серію VR-відеоекскурсій. Тепер користувачі Мережі можуть прогулятися по бутіках бренду і дізнатися більше про виробництво.

Про це повідомляють #Букви.

На офіційному Youtube-каналі Prada з’явилася серія коротких відеороликів, призначених для перегляду в окулярах віртуальної реальності.

Тепер користувачі зможуть відвідати своєрідну онлайн-екскурсію по бутіках Prada в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Токіо.

Або побувати в просторах Fondazione Prada у Венеції та Мілані.

Або дізнатися, як знімаються мірки та шиються взуття та сумки.

Також до перегляду доступні VR-відео з показів чоловічої та жіночої колекцій бренду.