Про це повідомляють #Букви.
На офіційному Youtube-каналі Prada з’явилася серія коротких відеороликів, призначених для перегляду в окулярах віртуальної реальності.
Тепер користувачі зможуть відвідати своєрідну онлайн-екскурсію по бутіках Prada в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Токіо.
Або побувати в просторах Fondazione Prada у Венеції та Мілані.
Або дізнатися, як знімаються мірки та шиються взуття та сумки.
Також до перегляду доступні VR-відео з показів чоловічої та жіночої колекцій бренду.
- Раніше #Букви розповідали, як Prada працює під час епідемії COVID-19.