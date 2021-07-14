Прах голлівудської зірки Жа Жа Габор через п’ять років після смерті був похований під час церемонії в її рідній Угорщині.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зірка померла у 2016 році у віці 99 років. Її останній чоловік Фредерік фон Анхальт супроводжував її прах на кладовищі в Будапешті для поховання.

Він зазначив, що Габор у своєму заповіті висловила бажання повернутися до Угорщини після смерті.

Ангальт додав, що здійснив поїздку через Лондон і Німеччину, заявивши, що хоче, щоб церемонія поховання була “святом життя, а не похороном”. Водночас чверть останків актриси залишилася в Лос-Анджелесі.

“Вона летіла першим класом, у неї було своє місце, і у неї був свій паспорт. Це була її остання поїздка, вона завжди їздила першим класом, у неї було шампанське, ікра… “, – розповів чоловік Габор.

Зірка золотого століття Голлівуду народилася в Будапешті в 1917 році. Габор знялася в десятках фільмів за свою кар’єру, але найбільше була відома своїм гламурним способом життя і дев’ятьма шлюбами, зокрема з британським актором Джорджем Сандерсом і готельним магнатом Конрадом Хілтоном.