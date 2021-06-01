Колекція доступна на сайті Balenciaga.
Balenciaga продовжує популяризувати ЛГБТ+ через нову лінійку одягу, випущену до прайд-місяця. До лінійки увійшли бейсболки, худі, бра, стрінги тощо.
Футболки і худі представлені у двох варіаціях — з принтом “GAY PRIDE BALENCIAGA 2021” в “університетську стилі” та з принтом “GAY” та веселковим прапором. Також слово “GAY” прикрашає бейсболки.
Дім моди хоче пожертвувати 15 % від продажу проєкту Trevor Project, спрямованому на запобігання серед молодих представників спільноти ЛГБТ+, пише Hypebeast.
Креативний директор Демна Гвасалія в заяві для ЗМІ про колекцію сказав:
“Я гей. Я виріс в суспільстві, де я не міг носити це, а є місця у світі, де це не можна носити сьогодні. Важливо боротися з гомофобією. Я не з тих, хто виходить на вулицю і кричить. Але це політичний модний активізм, до якого я можу доєднатися”.