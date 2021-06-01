Дім моди Balenciaga святкує прайд-місяць новою колекцією Pride 2021 колекції, до якої увійшли худі та кепки зі принтом "GAY".

Колекція доступна на сайті Balenciaga.

Balenciaga продовжує популяризувати ЛГБТ+ через нову лінійку одягу, випущену до прайд-місяця. До лінійки увійшли бейсболки, худі, бра, стрінги тощо.

Футболки і худі представлені у двох варіаціях — з принтом “GAY PRIDE BALENCIAGA 2021” в “університетську стилі” та з принтом “GAY” та веселковим прапором. Також слово “GAY” прикрашає бейсболки.

Дім моди хоче пожертвувати 15 % від продажу проєкту Trevor Project, спрямованому на запобігання серед молодих представників спільноти ЛГБТ+, пише Hypebeast.

Креативний директор Демна Гвасалія в заяві для ЗМІ про колекцію сказав:

“Я гей. Я виріс в суспільстві, де я не міг носити це, а є місця у світі, де це не можна носити сьогодні. Важливо боротися з гомофобією. Я не з тих, хто виходить на вулицю і кричить. Але це політичний модний активізм, до якого я можу доєднатися”.