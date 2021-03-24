Відома модель та акторка Емілі Ратаковскі вперше підтвердила стать свого первістка - це хлопчик.

Про це знаменитість повідомила в Instagram.

“Прекрасний хлопчик”, – написала Ратаковскі.

Також модель поділилася відвертим фото грудного вигодовування. Водночас зірка наразі не бажає показувати фоловерам обличчя новонародженого сина.

За лічені хвилини світлину вподобало майже 800 тисяч користувачів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)