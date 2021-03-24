Про це знаменитість повідомила в Instagram.
“Прекрасний хлопчик”, – написала Ратаковскі.
Також модель поділилася відвертим фото грудного вигодовування. Водночас зірка наразі не бажає показувати фоловерам обличчя новонародженого сина.
За лічені хвилини світлину вподобало майже 800 тисяч користувачів.
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- Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
- Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
- Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враження про вагітність.
- 8 березня Ратаковскі народила первістка.