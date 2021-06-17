Про це повідомляє видання Deadline.

Як відомо, стрічка мала вийти ще торік. Однак прем’єру було перенесено. Повідомляли дату 1 жовтня 2021 року. Тепер стало відомо, що прем’єра стрічки Дені Вільньова відбудеться під час Венеціанського кінофестивалю, який проходитиме з 1 по 11 вересня. “Дюну” покажуть 3 вересня, але вона не входить до конкурсної програми.

Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта. Фільм розповість про міфічну подорож головного героя Пола Атріда (Тімоті Шаламе). Він вирушить на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу. Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи.

Крім Шаламе у фільмі зіграли Ребека Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хав’єр Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Дейв Батіста та Шарлотта Ремплінг.

Перший трейлер показали у вересні:

Робота Вільньова — третя екранізація “Дюни”. Раніше за мотивами роману було знято мінісеріал “Дюна Френка Герберта” (2000) та фільм “Дюна” (1984) Девіда Лінча.