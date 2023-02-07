Про це повідомляє Hypebeast.

Прем’єра бойовика, який є продовженням фільму Скотта “Гладіатор” 2000 року, що отримав кінопремію “Оскар” за найкращий фільм, відбудеться 22 листопада 2024 року на Paramount.

Назва фільму уособлює головного героя фільму – колишнього генерала, на ім’я Максимус Децімус Мерідіус, якого зіграв Рассел Кроу, у якого не було іншого вибору, як стати гладіатором під юрисдикцією Коммода Хоакіна Фенікса, самообраного римського імператора.

Раніше повідомлялося, що продовження “Гладіатора” розповість про Люціуса, сина коханої Максимуса Луцілли, котру зіграла Конні Нільсен.

Акторський склад наразі майже невідомий, хоча Пол Мескаль, номінований на найкращу чоловічу роль на церемонії вручення премії “Оскар” 2023 року за роль у фільмі A24 Aftersun, зараз веде переговори щодо ролі Люціуса. Водночас Девід Скарпа, який раніше працював над фільмом Скотта “Усі гроші світу”, пише сценарій.

Своєю чергою, Скотт займається продюсуванням разом із Майклом Пруссом зі Scott Free та Дагом Віком і Люсі Фішер з Red Wagon Entertainment.

У виданні зазначили, що Пол Мескаль змагатиметься за нагороду за найкращу чоловічу роль з Остіном Батлером (Елвіс), Коліном Фарреллом (Банші Інішерина), Бренданом Фрейзером (Кит) і Біллом Найі (Живі). 27-річний актор потрапив у центр уваги під час екранізації Hulu серіалу “Нормальні люди” у 2020 році, а пізніше знявся у фільмі “Втрачена донька” з Олівією Колман, Дакотою Джонсон і Джессі Баклі.