Прем'єра нового мюзиклу про британську принцесу Діану і її відносини з принцом Чарльзом пройде не на Бродвеї, як планувалося раніше. Її знімуть без глядачів і покажуть на Netflix в середині 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми дуже раді, що нарешті зможемо показати наше шоу любителям театру в усьому світі, – йдеться в заяві продюсерів. – Хоча нічого не може замінити живий театр, для нас велика честь бути частиною якісних розваг, які Netflix надає своїм передплатникам по всьому світу” , – повідомили продюсери.

Прем’єра мюзиклу повинна була відбутися 31 березня цього року, але її довелося відкласти через пандемію COVID-19.

Попередньо прем’єра запланована на 25 травня 2021 року.