Про це повідомляє Reuters.
“Ми дуже раді, що нарешті зможемо показати наше шоу любителям театру в усьому світі, – йдеться в заяві продюсерів. – Хоча нічого не може замінити живий театр, для нас велика честь бути частиною якісних розваг, які Netflix надає своїм передплатникам по всьому світу” , – повідомили продюсери.
Прем’єра мюзиклу повинна була відбутися 31 березня цього року, але її довелося відкласти через пандемію COVID-19.
Попередньо прем’єра запланована на 25 травня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що cтрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер драматичного серіалу «Вдалині» з Хіларі Суонк.