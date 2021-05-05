Про це повідомили на сторінці серіалу в Instagram.
“Локі” – це мінісеріал про однойменного персонажа з Marvel Comics. Події відбуваються у кінематографічному всесвіті Marvel. Персонаж прямо пов’язаний з фільмами франшизи.
Події “Локі” відбуваються після фільму “Месники: Фінал” (2019). Там, за сюжетом, альтернативна версія Локі створила тимчасову лінію.
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Головний сценарист – Майкл Волдрон.
Режисерка першого сезону – Кейт Херрон.
Роль головного героя отримав Том Хіддлстон.
Зйомки серіалу розпочалися в січні 2020 року в Атланті (штат Джорджія), однак через пандемію коронавірусу їх довелося призупинити. У вересні зйомки відновили.
В першому сезоні серіалу буде шість епізодів.
Серіал показуватимуть по щосереди, а не щоп’ятниці, як було заплановано раніше.