Про це пише Collider.

“Дюна” повинна була вийти в грудні нинішнього року, але тепер прем’єра фільму відбудеться 1 жовтня 2021 року.

За даними джерел видання, перенесення пов’язане з тим, що американці неохоче повертаються в кінотеатри.

Видання Variety зазначає, що цей крок був очікуваним після того, як студія перенесла прем’єру “Чудо-жінки 1984” з початку жовтня на Різдво, поставивши дебют сиквела коміксу на великому екрані на тиждень раніше, ніж повинна була вийти “Дюна”.

Нагадаємо, основою для “Дюни” Вільньова став однойменний фантастичний роман Френка Герберта.

Фільм розповість про міфічну подорож головного героя Пола Атріда (Тімоті Шаламе). Він вирушить на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу. Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи.