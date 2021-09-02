Американська кінокомпанія Paramount Pictures сповістила про рішення перенести прем'єру фільму "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7) з Томом Крузом у головній ролі через спалах коронавірусу штаму Delta.

Про це повідомляє американське видання Deadline.

Тепер фільм збираються показати на широких екранах 30 вересня 2022 року. Окрім цього, в компанії перенесли ще один фільм за участі Круза. За оновленою інформацією, прем’єра фільму “Топ Ґан: Меверік” (Top Gun: Maverick) відбудеться 27 травня 2022 року.

У BBC пояснили, що рішення про зміну прем’єрних дат було ухвалено через стрімке поширення коронавірусного штаму Delta. На думку творців, це могло б стати перешкодою для глядачів відвідувати кінотеатри, і тоді обидва фільми провалилися б у прокаті.

Окрім картин за участі Круза, в компанії перенесли прем’єру комедії “Диваки назавжди” з Джонні Ноксвіллом у головній ролі. Фільм з’явиться в прокаті в лютому 2022 року, тобто на чотири місяці пізніше.