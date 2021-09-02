Про це повідомляє американське видання Deadline.
Тепер фільм збираються показати на широких екранах 30 вересня 2022 року. Окрім цього, в компанії перенесли ще один фільм за участі Круза. За оновленою інформацією, прем’єра фільму “Топ Ґан: Меверік” (Top Gun: Maverick) відбудеться 27 травня 2022 року.
У BBC пояснили, що рішення про зміну прем’єрних дат було ухвалено через стрімке поширення коронавірусного штаму Delta. На думку творців, це могло б стати перешкодою для глядачів відвідувати кінотеатри, і тоді обидва фільми провалилися б у прокаті.
Окрім картин за участі Круза, в компанії перенесли прем’єру комедії “Диваки назавжди” з Джонні Ноксвіллом у головній ролі. Фільм з’явиться в прокаті в лютому 2022 року, тобто на чотири місяці пізніше.
- Американська компанія Paramount Pictures Studios вимагає компенсувати страхові витрати, пов’язані з припиненням знімання фільму “Місія нездійсненна – 7”. Вони отримали лише 5 мільйонів доларів замість обіцяних ста.