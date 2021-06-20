Про це повідомляє видання Variety.

Спочатку мультфільм мав вийти у серпні 2021, потім реліз перенесли на 23 липня, але тепер прем’єра у США відбудеться лише 1 жовтня – на Гелловін.

“Монстри на канікулах” – історія про графа Дракулу, який тримає готель в Трансільванії для таких же чудовиськ, як і він сам. У першому мультфільмі його дочка-вампір Мейвіс закохалася у звичайну людину на ім’я Джонатан. У другій картині у них народилася дитина без надприродних здібностей. А у третій головний герой і сам закохався у смертну жінку – дочку свого заклятого ворога.

Четверта частина серії стане останньою главою історії.

Фільм почнеться зі смутку Джонатана від того, що тесть не хоче його приймати. Хлопець вирішує теж стати монстром і звертається за допомогою до божевільного професора Ван Гелсінга. Той активує якийсь свій винахід і перетворює хлопця на дракона.

Але магія працює й у зворотному напрямку, через що інші мешканці замку – Дракула, мумія, перевертень, невидимка і Франкенштейн – стають звичайними людьми. У них є всього кілька днів, щоб повернути все назад, поки зміни не стали незворотними.

Режисерами мультфільму стали Дерек Драймон і Дженніфер Клуска. Автор серії Генді Тартаковський повернувся як сценарист та виконавчий продюсер.

Також відбулися деякі зміни в акторському складі: Браян Галл замінив Адама Сендлера на озвучці графа Дракули. Водночас до ролі Джонні повернувся Енді Семберг, а до ролі Мейвіс – Селена Гомес.