Про це пише People.
Так, “Веном 2: Хай буде Карнаж” замість 25 червня вийде восени – 17 вересеня 2021 року.
Сиквел розповість про продовження історії про ексрепортера Едді Брок, в якого вселився інопланетний сімбіот. Інопланетна істота називає себе Веном і подарувала Едді надздібності.
Постановником “Венома 2” виступив відомий британський актор і режисер Енді Серкіс. Головні ролі у фільмі виконають Том Харді (Едді Брук/Веном), Мішель Вільямс (Енн Вейінг) і Вуді Харрельсон (Клетус Кеседі/Карнаж).
- Раніше повідомлялося, що в фільмі “Веном 2” з’явиться новий персонаж коміксів Marvel – лиходійка Вереск (Френсіс Луїза Баррісон).