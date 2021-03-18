Про це пише People.

Так, “Веном 2: Хай буде Карнаж” замість 25 червня вийде восени – 17 вересеня 2021 року.

Сиквел розповість про продовження історії про ексрепортера Едді Брок, в якого вселився інопланетний сімбіот. Інопланетна істота називає себе Веном і подарувала Едді надздібності.

Постановником “Венома 2” виступив відомий британський актор і режисер Енді Серкіс. Головні ролі у фільмі виконають Том Харді (Едді Брук/Веном), Мішель Вільямс (Енн Вейінг) і Вуді Харрельсон (Клетус Кеседі/Карнаж).