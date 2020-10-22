Прем'єру третьої частини «Блондинки в законі» перенесли на 2022 рік

Про це пише Variety.

Спочатку фільм планували випустити в лютому 2021-го, але через епідемію коронавірусу прем’єру перенесли на 20 травня 2022 року.

Персонажа Ель Вудс, як і в попередніх частинах, зіграє Різ Уізерспун. Вона також займається продюсуванням проєкту. Сценаристами стрічки виступили Мінді Кейлінг і Деніел Гур. Ім’я режисера і сюжет поки не розкривається.

“Блондинка в законі” дебютувала в 2001 році і стала хітом, зібравши в прокаті 141 млн доларів.