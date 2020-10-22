Covid-19 Україна

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21 жовтня

Прем'єру третьої частини «Блондинки в законі» перенесли на 2022 рік

Студія Metro-Goldwyn-Mayer перенесла прем'єру третьої частини комедії "Блондинка в законі".

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:23

Про це пише Variety.

Спочатку фільм планували випустити в лютому 2021-го, але через епідемію коронавірусу прем’єру перенесли на 20 травня 2022 року.

Персонажа Ель Вудс, як і в попередніх частинах, зіграє Різ Уізерспун. Вона також займається продюсуванням проєкту. Сценаристами стрічки виступили Мінді Кейлінг і Деніел Гур. Ім’я режисера і сюжет поки не розкривається.

“Блондинка в законі” дебютувала в 2001 році і стала хітом, зібравши в прокаті 141 млн доларів.

  • Metro-Goldwyn-Mayer знімає третю частину культового фільму “Білявка в законі”. Головну роль зіграє 44-річна Різ Візерспун.
Теги: Блондинка в законі, прем'єра, Різ Уізерспун, фільм

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