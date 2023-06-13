Третя частина сиквела про супергероїв "Веном" вийде у прокат в жовтні наступного року.

Джерело: Variety.

Акторка Джуно Темпл, яка приєдналася до касту фільму, заявила, що незабаром почне зніматися у фільмі “Веном 3”. Точної дати початку виробництва вона не назвала, проте зйомки точно стартують до кінця червня.

Окрім того, з’явилася перша інформація про дату релізу картини. За даними Variety, світову прем’єру “Венома 3” заплановано на жовтень 2024 року. При цьому Sony Pictures Entertainment все ще може відкласти реліз у разі проблем на виробництві, включаючи потенційне зупинення зйомок на тлі страйку сценаристів США.

Режисеркою триквела виступить Келлі Марсел – раніше саме вона була головною сценаристкою перших двох частин. Оператором стрічки буде Фабіан Вагнер, відомий за “Лігою справедливості”, “Шерлоком” та “Грою престолів”. Щодо сюжету, то його й досі тримають у секреті.