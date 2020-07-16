Останній повнометражний мультфільм про Боба не вийде в кінотеатрах. Його світова прем'єра відбудеться на стримінговому сервісі Netflix.

Про це повідомляє видання Variety.

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на поширення мультфільму “Губка Боб: Втеча Губки” у всіх країнах світу крім Китаю (там сервіс не працює), Канади і США.

Прем’єра фільму мала відбутися в кінотеатрах в лютому 2019 року. Потім вона була перенесена на 2 серпня 2019 року, після — неодноразово перенесена в зв’язку з пандемією COVID-19. Остаточною датою було 7 серпня 2020 року.

У червні стало відомо, що прем’єра в кінотеатрах буде скасована. Замість цього фільм вийде в США в 2021 році на стримінговом сервісі CBS All Accessв, точна дата релізу невідома.

В інших країнах фільм буде показаний на Netflix. При цьому, згідно з інформацією видання, сервіс не залежить від дати релізу мультфільму в США, і тому може випустити його для своїх підписників раніше.

“Губка Боб: Втеча Губки” — це третій повнометражний мультфільм про Губка Боба. Раніше були випущені фільми “Губка Боб Квадратні Штани” (2004) і “Губка Боб в 3D” (2015).

За сюжетом стрічки, домашній улюбленець Губки Боба — равлик Гері був викрадений Посейдоном та доставлений в загублене місто Атлантик-Сіті. Губка Бобта його друг Патрік відправляються на пошуки Гері, щоб повернути його додому. У фільмі також буде розкрито історію знайомства Губки Боба з Гері.

Фільм присвячений пам’яті творця оригінального мультсеріалу Стівену Хилленбургу, який помер в листопаді 2018.

Трейлер мультфільму з’явився в Мережі ще восени 2019 року. У ньому можна побачити актора Кіану Рівза, який виконав в мультфільмі роль перекотиполе, що говорить.