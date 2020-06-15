Про це повідомляє Variety.

За даними видання, картина спочатку була запланована на 17 липня, а тепер буде дебютувати в кінотеатрах 31 липня.

Швидше за все, рішення про зміну виходу кінокартини було прийнято в зв’язку з бажанням прокатників реалізувати перегляд новинки в кіно. Адже фільми Нолана славляться своїми спецефектами, які більш видовищно дивитися на великому екрані. Поки через пандемію коронавірусу більшість держав не дозволяють масові заходи. Тому студія вирішила почекати, поки не відкриються кінотеатри принаймні в більшій частині країн, в яких анонсований прокат.

Новий фільм Нолана розповідає про агента секретної служби, який під час холодної війни намагається зупинити винахідливого терориста. Головні ролі виконали зірка “Сутінків” Роберт Паттінсон і Джон Девід Вашингтон, якийиотримав популярність після виходу “Книги Ілая”.

Студія відклала також і інші проекти. Так, “Чудо-жінка: 1984” перенесена з серпня на жовтень, кіноадаптація “Тома і Джеррі” – з березня на грудень 2021 року, а четверту частину “Матриці” – з травня 2021 року на квітень 2022 року.