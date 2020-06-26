Про це повідомляє видання Variety.
Раніше повідомлялося, що Warner Bros. прийняли рішення перенести прем’єру стрічки з 17 липня на 31 липня. Тепер кіностудія вирішила відсунути дату релізу ще на два тижні. Нова очікувана дата прем’єри — 12 серпня.
Це рішення пов’язане з пандемією коронавірусу і тим, що кіностудія не планує відмовлятися від прем’єри фільму на великих екранах, проте кінотеатри в багатьох країнах все ще не відкрилися.
“Warner Bros. має намір показати “Тенет” глядачам в кінотеатрах, на великому екрані, коли всі будуть готові і чиновники зі сфери охорони здоров’я скажуть, що час настав. Зараз нам потрібно бути гнучкими”, — зазначив представник Warner Bros.
Офіційний трейлер стрічки Warner Bros. показали в червні:
“Тенет” — це історія про секретного агента, який проходить тест на надійність. Від виконання місії, яку він має виконати, залежить доля всього світу. Судячи з трейлеру, дія фільму буде частково розгортатися в зворотному ході часу.
Головні ролі у кінострічці виконали Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі та Дімпл Кападія.
- Світову прем’єру фільму “Нові мутанти” від 20th Century Fox, який є спін-оффом “Людей Ікс”, перенесли вже вчетверте.