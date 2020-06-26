Про це повідомляє видання Variety.

Раніше повідомлялося, що Warner Bros. прийняли рішення перенести прем’єру стрічки з 17 липня на 31 липня. Тепер кіностудія вирішила відсунути дату релізу ще на два тижні. Нова очікувана дата прем’єри — 12 серпня.

Це рішення пов’язане з пандемією коронавірусу і тим, що кіностудія не планує відмовлятися від прем’єри фільму на великих екранах, проте кінотеатри в багатьох країнах все ще не відкрилися.

“Warner Bros. має намір показати “Тенет” глядачам в кінотеатрах, на великому екрані, коли всі будуть готові і чиновники зі сфери охорони здоров’я скажуть, що час настав. Зараз нам потрібно бути гнучкими”, — зазначив представник Warner Bros.

Офіційний трейлер стрічки Warner Bros. показали в червні: