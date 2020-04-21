Прем'єра нового фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном відбудеться 1 жовтня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Deadline.

Спочатку планувалося, що фільм вийде на великий екран 25 червня 2021 року. Однак режисер стрічки Метт Рівз заявив, що хоче продовжити зйомки після поліпшення ситуації з коронавірусом.

Зараз картина з Робертом Паттінсоном у головній ролі закінчена тільки на чверть. Знімальний процес був припинений в середині березня.

За словами режисера Метта Рівза, в новому фільмі глядач побачить “темну” історію Бетмена.

“У новому “Бетмені” буде більше від детектива, ніж раніше. Я почерпнув це з коміксів. “Бетмен” повинен бути найбільшим детективом в світі, навіть якщо сюжет не буде будуватися навколо цього”, – розповідав він раніше.

У лютому в Мережі з’явилися кадри, на яких був присутній актор Роберт Паттінсон, який зіграв головну роль в картині про Темного лицаря.

Ролі у стрічці також отримали Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол Дано.