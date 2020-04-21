Про це повідомляє Deadline.

Спочатку планувалося, що фільм вийде на великий екран 25 червня 2021 року. Однак режисер стрічки Метт Рівз заявив, що хоче продовжити зйомки після поліпшення ситуації з коронавірусом.

Зараз картина з Робертом Паттінсоном у головній ролі закінчена тільки на чверть. Знімальний процес був припинений в середині березня.

За словами режисера Метта Рівза, в новому фільмі глядач побачить “темну” історію Бетмена.

“У новому “Бетмені” буде більше від детектива, ніж раніше. Я почерпнув це з коміксів. “Бетмен” повинен бути найбільшим детективом в світі, навіть якщо сюжет не буде будуватися навколо цього”, – розповідав він раніше.

У лютому в Мережі з’явилися кадри, на яких був присутній актор Роберт Паттінсон, який зіграв головну роль в картині про Темного лицаря.

Ролі у стрічці також  отримали   Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол  Дано.

  • У січні актор Джеффрі Райт, якого затверджено на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі “Бетмен”, заявив про початок фільмування картини про цього супергероя.