Про це повідомляє Deadline.
Спочатку планувалося, що фільм вийде на великий екран 25 червня 2021 року. Однак режисер стрічки Метт Рівз заявив, що хоче продовжити зйомки після поліпшення ситуації з коронавірусом.
Зараз картина з Робертом Паттінсоном у головній ролі закінчена тільки на чверть. Знімальний процес був припинений в середині березня.
За словами режисера Метта Рівза, в новому фільмі глядач побачить “темну” історію Бетмена.
“У новому “Бетмені” буде більше від детектива, ніж раніше. Я почерпнув це з коміксів. “Бетмен” повинен бути найбільшим детективом в світі, навіть якщо сюжет не буде будуватися навколо цього”, – розповідав він раніше.
У лютому в Мережі з’явилися кадри, на яких був присутній актор Роберт Паттінсон, який зіграв головну роль в картині про Темного лицаря.
Ролі у стрічці також отримали Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол Дано.
- У січні актор Джеффрі Райт, якого затверджено на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі “Бетмен”, заявив про початок фільмування картини про цього супергероя.