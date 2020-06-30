Дату виходу третьої частини науково-фантастичної комедії "Білл і Тед" з Кіану Рівзом і Алексом Вінтером перенесли.

Про це повідомляє видання Variety.

Кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer перенесла прем’єру фільму “Білл і Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music). Фільм вийде не 14 серпня, як очікувалося, а 28 серпня.

Відповідне рішення було прийнято задля уникнення конкуренції з фільмом “Тенет” Крістофера Нолана, прем’єру якого студія Warner Bros. напередодні перенесла на 12 серпня.

“Білл і Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music) — третій фільм франшизи, він є продовженням фільмів “Неймовірні пригоди Білла і Теда” (1989) і “Нові пригоди Білла і Теда” (1991). Трейлер фільму було презентовано на початку червня.

Стрічка розповість про те, як до головних героїв, яких грають Кіану Рівз і Алекс Вінтер, навідався загадковий гість з майбутнього, який поклав на них відповідальну місію — написати пісню, здатну врятувати життя на Землі та принести у Всесвіт гармонію.