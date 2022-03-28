Про це інформує російське видання “Интерфакс”.
Із конкурсної програми виключили не лише усі проєкти, створені російськими компаніями або спільно з ними, а також програми, які спочатку були створені для російських каналів або стрімінгових платформ.
“На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення виключити усі програми із Росії з конкурсу International Emmy Awards цього року”, – йдеться у повідомленні організаторів премії. Організатори додали, що раніше вже було припинено контакти із російськими кінодіячами та компаніями.
СЕО одного з недопущених російських телеканалів RTVI ((Russian Television International) Ольга Півень висловила надію, що ця відмова – “це лише тимчасова емоційна реакція”.
Раніше у зв’язку з російським вторгненням в Україну Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів тимчасово зупинила акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю “Послання до людини”.
Також Каннський, Берлінський та Венеційський кінофестивалі відмовилися приймати делегації з Росії.
- Нагадаємо, Heineken, друга за потужністю компанія з виробництва пива у світі, заявила, що припинить свою діяльність у Росії.