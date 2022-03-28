Міжнародна телевізійна премія "Еммі" виключила з конкурсної програми усі проєкти, дотичні до Росії через російську військову агресію проти України.

Про це інформує російське видання “Интерфакс”.

Із конкурсної програми виключили не лише усі проєкти, створені російськими компаніями або спільно з ними, а також програми, які спочатку були створені для російських каналів або стрімінгових платформ.

“На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення виключити усі програми із Росії з конкурсу International Emmy Awards цього року”, – йдеться у повідомленні організаторів премії. Організатори додали, що раніше вже було припинено контакти із російськими кінодіячами та компаніями.

СЕО одного з недопущених російських телеканалів RTVI ((Russian Television International) Ольга Півень висловила надію, що ця відмова – “це лише тимчасова емоційна реакція”.

Раніше у зв’язку з російським вторгненням в Україну Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів тимчасово зупинила акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю “Послання до людини”.

Також Каннський, Берлінський та Венеційський кінофестивалі відмовилися приймати делегації з Росії.