Список опубліковано на сайті премії.

Так, міні-серіал “ВандаВіжен” отримав номінації в п’яти категоріях.

Крім того, серіали “Пацани” і “Емілі в Парижі” отримали по чотири номінації, а фільми “Борат 2” і “Мандалорець” – по три.

Отже, повний список номінантів:

Найкращий фільм:

  • “Борат 2”
  • “Всім хлопцям: З любов’ю …”
  • “Дівчина, що подає надії”
  • “Душа”
  • “Юда і чорний месія”

Найкращий серіал:

  • “Бріджертони”
  • “ВандаВіжен”
  • “Кобра Кай”
  • “Пацани”
  • “Емілі в Парижі”

Найкраща роль в кіно:

  • Саша Барон Коен – “Суд над чиказькою сімкою”
  • Чедвік Боузман – “Ма Рейні: Мати блюзу”
  • Зендея – “Малкольм і Марі”
  • Деніел Калуя – “Юда і чорний месія”
  • Кері Малліган – “Дівчина, що подає надії”

Найкраща роль в серіалі:

  • Емма Коррін – “Корона”
  • Мікаела Коельо – “Я можу тебе знищити”
  • Елізабет Олсен – “ВандаВіжен”
  • Елліот Пейдж – “Академія “Амбрелла”
  • Аня Тейлор-Джой – “Хід королеви”

Найкращий герой:

  • Галь Гадот – “Чудо-жінка: 1984”
  • Ентоні Макі – “Сокіл і Зимовий Солдат”
  • Джек Куейд – “Пацани”
  • Педро Паскаль – “Мандалорець”
  • Тейона Перріс – “ВандаВіжен”

Найкращий лиходій:

  • Ая Кеш – “Пацани”
  • Юен МакГрегор – “Хижі птахи”
  • Кетрін Хан – “ВандаВіжен”
  • Ніколас Холт – “Велика”
  • Джанкарло Еспозіто – “Мандалорець”

Найкраща комедійна роль:

  • Ерік Андре – “Кумедні люди в дорозі”
  • Леслі Джонс – “Поїздка в Америку 2”
  • Енні Мерфі – “Шіттс Крик”
  • Ісса Рей – “Біла ворона”
  • Джейсон Судейкіс – “Тед Лассо”

Прорив року:

  • Марія Бакалова – “Борат 2”
  • Антонія Джентрі – “Джинні та Джорджія”
  • Пол Мескала – “Нормальні люди”
  • Ешлі Парк – “Емілі в Парижі”
  • Реге-Жан Пейдж – “Бріджертони”

Церемонія нагородження пройде в ніч з 16 травня на 17 травня. Трансляція стартує 17 травня о 4:00 за київським часом.

  • Раніше повідомлялося, що британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.