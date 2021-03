Про це повідомляється на сайті премії.

Цього року церемонія вручення відбулася в онлайн-форматі та одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Премію вручає Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA).

Серед володарів “Золотого глобуса” домінували потокові сервіси, зокрема – Netflix. Що не дивно, з огляду на непрості часи пандемії і зупинки знімального процесу.

Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка “Манк”, а лідером серед серіалів стала “Корона”.

Обидві стрічки мають по 6 позицій серед 25 номінацій.

Отже, переможці кінопремії “Золотий глобус-2021”

Найкращий драматичний фільм:

“Земля кочівників” (Nomadland)

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Андра Дей, “Сполучені Штати проти Біллі Голідей” (The United States Vs. Billie Holiday)

Найкраща жіноча роль другого плану:

Джоді Фостер, “Мавританець”

Найкращим актором в драматичному фільмі посмертно став

Чедвік Боузман за роль в “Чорне дно Ма Рейні”. Це була його остання робота.

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Деніел Калуя, “Юда та чорний месія” (Judas and the Black Messiah)

Найкращий режисер (кінофільми):

Хлоя Чжао, “Земля кочівників”

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

“Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Розамунд Пайк, “Аферистка” (I Care a Lot)

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен, “Борат-2”

Найкращий телесеріал (драма):

“Корона” (The Crown)

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

Емма Коррін, “Корона”

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):

Джош О’Коннор, “Корона”

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):

“Шіттс-Крік” (Schitt’s Creek)

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Кетрін О’Хара, “Шіттс Крік” (Schitt’s Creek)

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Джейсон Судейкіс, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

“Хід королеви” (The Queen’s Gambit)

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Аня Тейлор-Джой, “Хід королеви”

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Марк Руффало “У цьому я впевнений” (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:

Джилліан Андерсон, “Корона”

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:

Джон Боєга, “Маленька сокира”

Найкращий сценарій (кінофільми):

Аарон Соркін, “Суд над чиказькою сімкою”

Найкращий анімаційний фільм:

“Душа” (Soul)

Найкраща музика до фільму:

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, “Душа”

Найкраща пісня до фільму:

“Is Si (Seen)”, стрічка “Все життя попереду”