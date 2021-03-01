Про це повідомляється на сайті премії.
Цього року церемонія вручення відбулася в онлайн-форматі та одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Премію вручає Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA).
Серед володарів “Золотого глобуса” домінували потокові сервіси, зокрема – Netflix. Що не дивно, з огляду на непрості часи пандемії і зупинки знімального процесу.
Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка “Манк”, а лідером серед серіалів стала “Корона”.
Обидві стрічки мають по 6 позицій серед 25 номінацій.
Отже, переможці кінопремії “Золотий глобус-2021”
Найкращий драматичний фільм:
“Земля кочівників” (Nomadland)
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:
Андра Дей, “Сполучені Штати проти Біллі Голідей” (The United States Vs. Billie Holiday)
Найкраща жіноча роль другого плану:
Джоді Фостер, “Мавританець”
Найкращим актором в драматичному фільмі посмертно став
Чедвік Боузман за роль в “Чорне дно Ма Рейні”. Це була його остання робота.
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Деніел Калуя, “Юда та чорний месія” (Judas and the Black Messiah)
Найкращий режисер (кінофільми):
Хлоя Чжао, “Земля кочівників”
Найкращий фільм (комедія або мюзикл):
“Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm)
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
Розамунд Пайк, “Аферистка” (I Care a Lot)
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
Саша Барон Коен, “Борат-2”
Найкращий телесеріал (драма):
“Корона” (The Crown)
Найкраща жіноча роль серіалу (драма):
Емма Коррін, “Корона”
Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):
Джош О’Коннор, “Корона”
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):
“Шіттс-Крік” (Schitt’s Creek)
Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):
Кетрін О’Хара, “Шіттс Крік” (Schitt’s Creek)
Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):
Джейсон Судейкіс, “Тед Лассо” (Ted Lasso)
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:
“Хід королеви” (The Queen’s Gambit)
Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
Аня Тейлор-Джой, “Хід королеви”
Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
Марк Руффало “У цьому я впевнений” (I Know This Much Is True)
Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:
Джилліан Андерсон, “Корона”
Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:
Джон Боєга, “Маленька сокира”
Найкращий сценарій (кінофільми):
Аарон Соркін, “Суд над чиказькою сімкою”
Найкращий анімаційний фільм:
“Душа” (Soul)
Найкраща музика до фільму:
Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, “Душа”
Найкраща пісня до фільму:
“Is Si (Seen)”, стрічка “Все життя попереду”
- Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), яка вручає премію “Золотий глобус”, пообіцяла значно змінити склад учасників організації, збільшивши число чорношкірих.