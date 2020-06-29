Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Таке рішення прийнято для того, щоб мати більше шансів влаштувати повноцінну церемонію за участю знаменитостей.
41-я церемонія музичної премії повинна була відбутися у лютому 2021 року на лондонській O2 Arena.
Але невизначеність через триваючу епідемію COVID-19 змусила організаторів відкласти її. Вони заявили, що хотіли б влаштувати живе шоу за участю суперзірок.
Джефф Тейлор, виконавчий директор британської та галузевої організації BPI, прокоментував: “Ми вважаємо, що найкращий спосіб домогтися цього в 2021 році – перенести шоу на кілька місяців пізніше – на травень”.
Варто зазначити, що вручення премії “Греммі” поки не переносили – церемонія все ще запланована на 31 січня 2021.
- Один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу Coachella не відбудеться у 2020 році в США через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що через коронавірус світова індустрія розваг протягом наступних п’яти років втратить до 160 млрд доларів.