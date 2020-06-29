Церемонію вручення музичної премії Brit Awards-2021 перенесли з лютого на травень.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Таке рішення прийнято для того, щоб мати більше шансів влаштувати повноцінну церемонію за участю знаменитостей.

41-я церемонія музичної премії повинна була відбутися у лютому 2021 року на лондонській O2 Arena.

Але невизначеність через триваючу епідемію COVID-19 змусила організаторів відкласти її. Вони заявили, що хотіли б влаштувати живе шоу за участю суперзірок.

Джефф Тейлор, виконавчий директор британської та галузевої організації BPI, прокоментував: “Ми вважаємо, що найкращий спосіб домогтися цього в 2021 році – перенести шоу на кілька місяців пізніше – на травень”.

Варто зазначити, що вручення премії “Греммі” поки не переносили – церемонія все ще запланована на 31 січня 2021.