Претенденти на Золоту пальмову гілку: оголошено програму Каннського кінофестивалю

У четвер, 3 червня, оголосили програму 74-го міжнародного Каннського кінофестивалю. Цьогоріч за Золоту пальмову гілку боротимуться 22 стрічки.

Про це на брифінгу повідомили президент Каннського кінофестивалю П’єр Лескюр і генеральний директор Тьєррі Фремо.

Цьогоріч кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня. Зокрема, до основної програми потрапили довгоочікувані прем’єри “Непорочна діва” Пола Верховена і “Французький вісник. Додаток до газети Ліберті. Канзас Івнінг Сан” Уеса Андерсона і “Все пройшло гладко” Франсуа Озона.

Важливо, що цьогоріч у Каннах покажуть документальний фільм Сергія Лозниці “Бабин яр. Контекст”. Його показ відбудеться в рамках програми Спеціальних показів.

Місію відкриття кінофестивалю доручили драмі Лео Каракаса “Аннет”. Головні ролі у стрічці зіграли Маріон Котійяр і Адам Драйвер.

Основна конкурсна програма

“Аннет”, режисер Леос Каракс;

“Три поверхи”, режисер Нанні Моретті;

“Все пройшло чудово”, режисер Франсуа Озон;

“Герой”, режисер Асгар Фархаді;

“Титан”, режисер Джулія Дюкурно;

“Французький вісник”, режисер Вес Андерсон;

“Червона ракета”, режисер Шон Бейкер;

“Пєтрови в грипі”, режисер Кіріл Сєрєбрєнніков;

“Франція”, режисер Бруно Дюмон;

“Нітрам”, режисер Джастін Курцель;

“Memoria”, режисер Апічатпон Вірасетакул;

“Lingui”, режисер Махамат-Салех Харун;

“13-й округ Парижа”, режисер Жак Одіяр;

“Неспокійний”, режисер Йоахім Лафос;

“Перелам”, режисерка Катрін Корсіні;

“Casablanca Beats”, режисер Набіль Аюш;

“Найгірша людина у світі”, режисер Йоахім Трір;

“Відсік №6”, режисер Юго Куосманен;

“Коліно Ахеда”, режисер Надав Лапід;

“Води мою машину”, режисер Рюсуке Хамаґуті;

“Острів Бергман”, режисерка Міа Хансен-Лев;

“Бенедетта”, режисер Пол Верховен;

“Історія моєї дружини”, режисерка Ільдіко Еньєді;

“День прапора”, режисер Шон Пенн.

Поза конкурсом глядачам покажуть:

“Алін, Голос кохання”, режисерка Валері Лемерсьє;

“Стілвотер”, режисер Том Маккарті;

“Оксамитове метро”, режисер Тодд Гейнс;

“Декларація про надзвичайні ситуації”, режисер Хан Чже-Рим;

“Де Сон Вівант”, режисерка Еммануель Берко;

“Бак Норд”, режисер Седрік Хіменес.

Програма Midnight Screenings

“Bloody Oranges” – режерка Жан-Крістоф Мерісс, Франція.

Цьогоріч фестиваль дивуватиме нововведеннями. Зокрема Фремо оголосив про нову категорію для відомих кінематографістів під назвою “Каннські прем’єри”:

“Тримай мене міцно”, режисер Матьє Амальрік;

“Корова”, режисер Андреа Арнольд;

“Пісні про кохання для жорстких хлопців”, режисер Семюель Беншетрі;

“Обман”, режисер Арно Десплекін;

“Джейн Пар Шарлотта”, режисерка Шарлотта Генсбург (дебют);

“Я перед вашим обличчям”, режисер Хонг Сан Су;

“Неділя материнства”, режисерка Єва Гуссон;

“Еволюція”, режисер Корнель Мандруцо;

“Валь”, режисер Тін По, Лео Скотт;

“J F K Переглянуто: крізь Задзеркалля”, режисер Олівер Стоун.

Програма “Спеціальні покази”

“Н6”, режисер Йе Йе;

“Чорні зошити”, режисер Шломі Елкабец;

“Моряк гір”, режисер Карім Айнуз;

“Джейн Пар Шарлотта”, режисер Шарлотта Гінзбург;

“Бабин Яр. Контекст”, режисер Сергій Лозниця;

“Рік вічної бурі”, режисери: Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Вітталь, Лаура Пойтрас, Доміна Сотомайор, Девід Лоуері, Апічатпон Вірасетакул.

Програма “Особлива відзнака” (Un Certain Regard)

“Невинні”, режисер Ескіл Фогт;

“Після Янга”, режисер Когонада;

“Ягня”, режисер Вальдемар Йоханссон (дебют);

“Noche De Fuego”, режисерка Тетяна Уецо;

“Bonne Mère”, режисерка Афсія Ерзі;

“Блю Байо”, режисер Джастін Чон;

“Moneyboys”, режисер Сі Бі Ї;

“Фреда”, режисерка Жессіка Женеус;

“Un Monde”, режисерка Лаура Вандель (дебют);

“Прихильність Хасан”, режисер Хасан Семіх;

“Домашній арешт”, режисер Алєксєй Герман-молодший;

“А потім був ранок”, режисер Еран Колірін;

“Розтискаючи кулаки”, режисерка Кіра Коваленко;

“Жінки плачуть”, режисерки Міна Мілева (Болгарія), Весела Казакова;

“Рехана Марьям Нур”, режисер Абдулла Мохаммад Саад;

“Велика свобода”, режисер Себастьян Мейзе;

“La Civil”, режисерка Теодора Ана Міхай (дебют);

“Гаї Вар”, режисер На Цзяцуо (дебют).

Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль знову перенесли з травня на липень 2021 року. Спочатку він був запланований на 11-22 травня 2021 року, але пройде з 6 по 17 липня 2021 року.