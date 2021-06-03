Претенденти на Золоту пальмову гілку: оголошено програму Каннського кінофестивалю

Про це на брифінгу повідомили президент Каннського кінофестивалю П’єр Лескюр і генеральний директор Тьєррі Фремо.
Цьогоріч кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня. Зокрема, до основної програми потрапили довгоочікувані прем’єри “Непорочна діва” Пола Верховена і “Французький вісник. Додаток до газети Ліберті. Канзас Івнінг Сан” Уеса Андерсона і “Все пройшло гладко” Франсуа Озона.
Важливо, що цьогоріч у Каннах покажуть документальний фільм Сергія Лозниці “Бабин яр. Контекст”. Його показ відбудеться в рамках програми Спеціальних показів.
Місію відкриття кінофестивалю доручили драмі Лео Каракаса “Аннет”. Головні ролі у стрічці зіграли Маріон Котійяр і Адам Драйвер.
Основна конкурсна програма
- “Аннет”, режисер Леос Каракс;
- “Три поверхи”, режисер Нанні Моретті;
- “Все пройшло чудово”, режисер Франсуа Озон;
- “Герой”, режисер Асгар Фархаді;
- “Титан”, режисер Джулія Дюкурно;
- “Французький вісник”, режисер Вес Андерсон;
- “Червона ракета”, режисер Шон Бейкер;
- “Пєтрови в грипі”, режисер Кіріл Сєрєбрєнніков;
- “Франція”, режисер Бруно Дюмон;
- “Нітрам”, режисер Джастін Курцель;
- “Memoria”, режисер Апічатпон Вірасетакул;
- “Lingui”, режисер Махамат-Салех Харун;
- “13-й округ Парижа”, режисер Жак Одіяр;
- “Неспокійний”, режисер Йоахім Лафос;
- “Перелам”, режисерка Катрін Корсіні;
- “Casablanca Beats”, режисер Набіль Аюш;
- “Найгірша людина у світі”, режисер Йоахім Трір;
- “Відсік №6”, режисер Юго Куосманен;
- “Коліно Ахеда”, режисер Надав Лапід;
- “Води мою машину”, режисер Рюсуке Хамаґуті;
- “Острів Бергман”, режисерка Міа Хансен-Лев;
- “Бенедетта”, режисер Пол Верховен;
- “Історія моєї дружини”, режисерка Ільдіко Еньєді;
- “День прапора”, режисер Шон Пенн.
Поза конкурсом глядачам покажуть:
- “Алін, Голос кохання”, режисерка Валері Лемерсьє;
- “Стілвотер”, режисер Том Маккарті;
- “Оксамитове метро”, режисер Тодд Гейнс;
- “Декларація про надзвичайні ситуації”, режисер Хан Чже-Рим;
- “Де Сон Вівант”, режисерка Еммануель Берко;
- “Бак Норд”, режисер Седрік Хіменес.
- Програма Midnight Screenings
- “Bloody Oranges” – режерка Жан-Крістоф Мерісс, Франція.
Цьогоріч фестиваль дивуватиме нововведеннями. Зокрема Фремо оголосив про нову категорію для відомих кінематографістів під назвою “Каннські прем’єри”:
- “Тримай мене міцно”, режисер Матьє Амальрік;
- “Корова”, режисер Андреа Арнольд;
- “Пісні про кохання для жорстких хлопців”, режисер Семюель Беншетрі;
- “Обман”, режисер Арно Десплекін;
- “Джейн Пар Шарлотта”, режисерка Шарлотта Генсбург (дебют);
- “Я перед вашим обличчям”, режисер Хонг Сан Су;
- “Неділя материнства”, режисерка Єва Гуссон;
- “Еволюція”, режисер Корнель Мандруцо;
- “Валь”, режисер Тін По, Лео Скотт;
- “J F K Переглянуто: крізь Задзеркалля”, режисер Олівер Стоун.
Програма “Спеціальні покази”
- “Н6”, режисер Йе Йе;
- “Чорні зошити”, режисер Шломі Елкабец;
- “Моряк гір”, режисер Карім Айнуз;
- “Джейн Пар Шарлотта”, режисер Шарлотта Гінзбург;
- “Бабин Яр. Контекст”, режисер Сергій Лозниця;
- “Рік вічної бурі”, режисери: Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Вітталь, Лаура Пойтрас, Доміна Сотомайор, Девід Лоуері, Апічатпон Вірасетакул.
Програма “Особлива відзнака” (Un Certain Regard)
- “Невинні”, режисер Ескіл Фогт;
- “Після Янга”, режисер Когонада;
- “Ягня”, режисер Вальдемар Йоханссон (дебют);
- “Noche De Fuego”, режисерка Тетяна Уецо;
- “Bonne Mère”, режисерка Афсія Ерзі;
- “Блю Байо”, режисер Джастін Чон;
- “Moneyboys”, режисер Сі Бі Ї;
- “Фреда”, режисерка Жессіка Женеус;
- “Un Monde”, режисерка Лаура Вандель (дебют);
- “Прихильність Хасан”, режисер Хасан Семіх;
- “Домашній арешт”, режисер Алєксєй Герман-молодший;
- “А потім був ранок”, режисер Еран Колірін;
- “Розтискаючи кулаки”, режисерка Кіра Коваленко;
- “Жінки плачуть”, режисерки Міна Мілева (Болгарія), Весела Казакова;
- “Рехана Марьям Нур”, режисер Абдулла Мохаммад Саад;
- “Велика свобода”, режисер Себастьян Мейзе;
- “La Civil”, режисерка Теодора Ана Міхай (дебют);
- “Гаї Вар”, режисер На Цзяцуо (дебют).
Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль знову перенесли з травня на липень 2021 року. Спочатку він був запланований на 11-22 травня 2021 року, але пройде з 6 по 17 липня 2021 року.
- Раніше було оголошено переможців 77-го Венеційського кінофестивалю, який цьогоріч тривав з 2 по 12 вересня.