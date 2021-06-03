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Претенденти на Золоту пальмову гілку: оголошено програму Каннського кінофестивалю

У четвер, 3 червня, оголосили програму 74-го міжнародного Каннського кінофестивалю. Цьогоріч за Золоту пальмову гілку боротимуться 22 стрічки.

Четвер, 3 червня 2021, 20:25

Про це на брифінгу повідомили президент Каннського кінофестивалю П’єр Лескюр і генеральний директор Тьєррі Фремо.

Цьогоріч кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня. Зокрема, до основної програми потрапили довгоочікувані прем’єри “Непорочна діва” Пола Верховена і “Французький вісник. Додаток до газети Ліберті. Канзас Івнінг Сан” Уеса Андерсона і “Все пройшло гладко” Франсуа Озона.

Важливо, що цьогоріч у Каннах покажуть документальний фільм Сергія Лозниці “Бабин яр. Контекст”. Його показ відбудеться в рамках програми Спеціальних показів.

Місію відкриття кінофестивалю доручили драмі Лео Каракаса “Аннет”. Головні ролі у стрічці зіграли Маріон Котійяр і Адам Драйвер.

Основна конкурсна програма

  • “Аннет”, режисер Леос Каракс;
  • “Три поверхи”, режисер Нанні Моретті;
  • “Все пройшло чудово”, режисер Франсуа Озон;
  • “Герой”, режисер Асгар Фархаді;
  • “Титан”, режисер Джулія Дюкурно;
  • “Французький вісник”, режисер Вес Андерсон;
  • “Червона ракета”, режисер Шон Бейкер;
  • “Пєтрови в грипі”, режисер Кіріл Сєрєбрєнніков;
  • “Франція”, режисер Бруно Дюмон;
  • “Нітрам”, режисер Джастін Курцель;
  • “Memoria”, режисер Апічатпон Вірасетакул;
  • “Lingui”, режисер Махамат-Салех Харун;
  • “13-й округ Парижа”, режисер Жак Одіяр;
  • “Неспокійний”, режисер Йоахім Лафос;
  • “Перелам”, режисерка Катрін Корсіні;
  • “Casablanca Beats”, режисер Набіль Аюш;
  • “Найгірша людина у світі”, режисер Йоахім Трір;
  • “Відсік №6”, режисер Юго Куосманен;
  • “Коліно Ахеда”, режисер Надав Лапід;
  • “Води мою машину”, режисер Рюсуке Хамаґуті;
  • “Острів Бергман”, режисерка Міа Хансен-Лев;
  • “Бенедетта”, режисер Пол Верховен;
  • “Історія моєї дружини”, режисерка Ільдіко Еньєді;
  • “День прапора”, режисер Шон Пенн.

Поза конкурсом глядачам покажуть:

  • “Алін, Голос кохання”, режисерка Валері Лемерсьє;
  • “Стілвотер”, режисер Том Маккарті;
  • “Оксамитове метро”, режисер Тодд Гейнс;
  • “Декларація про надзвичайні ситуації”, режисер Хан Чже-Рим;
  • “Де Сон Вівант”, режисерка Еммануель Берко;
  • “Бак Норд”, режисер Седрік Хіменес.
  • Програма Midnight Screenings
  • “Bloody Oranges” – режерка  Жан-Крістоф Мерісс, Франція.

Цьогоріч фестиваль дивуватиме нововведеннями. Зокрема Фремо оголосив про нову категорію для відомих кінематографістів під назвою “Каннські прем’єри”:

  • “Тримай мене міцно”, режисер Матьє Амальрік;
  • “Корова”, режисер Андреа Арнольд;
  • “Пісні про кохання для жорстких хлопців”, режисер Семюель Беншетрі;
  • “Обман”, режисер Арно Десплекін;
  • “Джейн Пар Шарлотта”, режисерка Шарлотта Генсбург (дебют); 
  • “Я перед вашим обличчям”, режисер Хонг Сан Су;
  • “Неділя материнства”, режисерка Єва Гуссон;
  • “Еволюція”, режисер Корнель Мандруцо;
  • “Валь”, режисер Тін По, Лео Скотт;
  • “J F K Переглянуто: крізь Задзеркалля”, режисер Олівер Стоун.

Програма “Спеціальні покази”

  • “Н6”, режисер Йе Йе;
  • “Чорні зошити”, режисер Шломі Елкабец;
  • “Моряк гір”, режисер Карім Айнуз;
  • “Джейн Пар Шарлотта”, режисер Шарлотта Гінзбург;
  • “Бабин Яр. Контекст”, режисер Сергій Лозниця;
  • “Рік вічної бурі”, режисери: Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Вітталь, Лаура Пойтрас, Доміна Сотомайор, Девід Лоуері, Апічатпон Вірасетакул.

Програма “Особлива відзнака” (Un Certain Regard)

  • “Невинні”, режисер Ескіл Фогт;
  • “Після Янга”, режисер Когонада;
  • “Ягня”, режисер Вальдемар Йоханссон (дебют);
  • “Noche De Fuego”, режисерка Тетяна Уецо;
  • “Bonne Mère”, режисерка Афсія Ерзі;
  • “Блю Байо”, режисер Джастін Чон;
  • “Moneyboys”, режисер Сі Бі Ї;
  • “Фреда”, режисерка Жессіка Женеус;
  • “Un Monde”, режисерка Лаура Вандель (дебют);
  • “Прихильність Хасан”, режисер Хасан Семіх;
  • “Домашній арешт”, режисер Алєксєй Герман-молодший;
  • “А потім був ранок”, режисер Еран Колірін;
  • “Розтискаючи кулаки”, режисерка Кіра Коваленко;
  • “Жінки плачуть”, режисерки Міна Мілева (Болгарія), Весела Казакова;
  • “Рехана Марьям Нур”, режисер Абдулла Мохаммад Саад;
  • “Велика свобода”, режисер Себастьян Мейзе;
  • “La Civil”, режисерка Теодора Ана Міхай (дебют);
  • “Гаї Вар”, режисер На Цзяцуо (дебют).

Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль знову перенесли з травня на липень 2021 року. Спочатку він був запланований на 11-22 травня 2021 року, але пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

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