Завтра, 10 серпня, у Xiaomi відбудеться великий захід, на якому очікується побачити нові продукти - смартфон Xiaomi Mi Mix 4 і планшет Mi Pad 5.

Про це повідомляє видання GSMArena.

Смартфон буде оснащений камерою під екраном, флагманською однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 888 Plus і вбудованою акумуляторною батареєю ємністю 4500 мА/год, яка підтримує швидку зарядку 120 Вт. Потужність бездротової зарядки – від 70 до 80 Вт.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 буде оснащено 10,95-дюймовим РК-дисплеєм TCL Huaxing роздільною здатністю 2560 х 1600 із підтримкою частоти відновлення 120 Гц. Для роботи на планшеті можна буде використовувати стилус. У лінійці може бути кілька моделей на базі Snapdragon 870 і Snapdragon 860. Планшет буде оснащено акумулятором ємністю 8750 мА/год.

Крім того, у планах представити нові OLED-телевізори.

Дисплей базової версії телевізора – 55 дюймів, середня версія буде мати 65 дюймів, а топовий телевізор буде оснащений екраном з діагоналлю 77 дюймів.

Раніше повідомлялося, що китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp. в другому кварталі обігнав Apple Inc. і став другим у світі виробником смартфонів.