Презентовано другу ляльку Барбі на честь Наомі Осаки

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

“Ми об’єдналися з “Барбі” ще у 2019 році, але цього разу це офіційно, тому що сьогодні я представляю ляльку Барбі Наомі Осака. Я дуже сподіваюся, що кожній дитині нагадають, що вона може бути ким завгодно і робити все що завгодно. Це справді втілення моєї мрії – мати власну Барбі й бачити маленьких дітей, що грають з нею”, – зазначила Осака.

Breaking records and inspiring the next generation🎾We are proud to announce athlete and change maker @naomiosaka as the newest #Barbie Role Model doll! #YouCanBeAnything https://t.co/MWvQjGNIdd pic.twitter.com/Oceg1EZnL0

— Barbie (@Barbie) July 12, 2021