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Презентовано другу ляльку Барбі на честь Наомі Осаки

Японська тенісистка, чотириразова чемпіонка турнірів "Великого шолома" Наомі Осака повідомила, що компанія Mattel випустила другу ляльку Барбі на її честь.

Вівторок, 13 липня 2021, 17:32

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

“Ми об’єдналися з “Барбі” ще у 2019 році, але цього разу це офіційно, тому що сьогодні я представляю ляльку Барбі Наомі Осака. Я дуже сподіваюся, що кожній дитині нагадають, що вона може бути  ким завгодно і робити все що завгодно. Це справді втілення моєї мрії – мати власну Барбі й бачити маленьких дітей, що грають з нею”, – зазначила Осака.

Примітно, що нова лялька одягнена в костюм, в якому Осака грала на Australian Open – 2020.

У березні 2019 року було випущено першу ляльку Барбі, прототипом якої стала Наомі Осака.

Теги: Барби, Барби, лялька, Наомі Осаки

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