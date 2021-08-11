Пізніше в цьому році iPhone і iPad отримають велике оновлення операційної системи (ОС) у вигляді iOS 15 і iPadOS 15 відповідно. Користувачів очікує незліченна кількість нових функцій і змін.

Про це повідомляє інформаційне агентство CNET.

Зараз вже можна спробувати загальнодоступну бета-версію, але варто пам’ятати, що вона не просто так називається бета-версією – безумовно є помилки і проблеми, над якими Apple працює.

Зовні iOS 15 не сильно відрізняється від iOS 14.

Однак про деякі нові функції Apple не говорила при анонсі iOS 15. Наприклад, у всю ОС вбудований інструмент сканування тексту, який спрощує сканування чого-небудь і його імпорт прямо в текстове поле або документ.

Використовуйте камеру iPhone для сканування вивісок, візитних карток

Ви коли-небудь мріяли про те, щоб навести камеру свого iPhone на знак або аркуш паперу, щоб він його автоматично ідентифікував, а потім скопіював текст в електронний лист або документ? З iOS 15 це можливо.

Щоб використовувати новий інструмент сканування тексту iPhone, натисніть і утримуйте всередині текстового поля, як ніби ви збираєтеся скопіювати або вставити. Тільки тепер ви побачите кнопку “Сканувати текст”.

Натисніть кнопку, яка замінить вашу клавіатуру видошукачем камери iPhone. Наведіть камеру на те, що ви хочете відсканувати, а потім дотримуйтеся порад на екрані. Наприклад, якщо ви переміщаєте камеру занадто швидко, ви побачите, що на екрані буде блимати текст “Уповільнити”.

Коли ви правильно вставте камеру і текст, побачите попередній перегляд тексту, який iPhone ідентифікує і готовий розмістити в документі. Коли будете готові, натисніть кнопку “Вставити”.

Це простий спосіб швидко відсканувати адреса електронної пошти з візитної картки, номер телефону на вивісці або відсканувати зворотну сторону книги і вставити її як один гігантський блок тексту.

Отримуйте оповіщення про дощ або сніг у реальному часі

Сповіщення про погоду з’являться в iOS 15, і часто будуть приходити за кілька хвилин до сповіщень в погодний додатку Dark Sky, яке колись купила Apple.

Після офіційного запуску iOS 15 ви можете включити нові попередження про опади, відкривши додаток “Погода”, а потім натиснувши трьохрядковий значок в правому нижньому кутку екрану. Потім натисніть значок кола з трьома крапками в правому верхньому куті екрану, за яким слід “Повідомлення”.

Встановіть перемикач поруч з “Моє місце розташування” в положення “Вкл”, а потім натисніть “Готово”. Якщо в додаток “Погода” додано більше міст, ви також можете включити оповіщення для кожного з них.

Наступного разу, коли дощ або сніг наблизяться до вас, ваш iPhone попередить вас за кілька хвилин до того, як він почнеться. Ви також отримаєте ще одне попередження, коли дощ майже закінчиться.

Перетягування між додатками

IPad вже давно має можливість перетягувати документи, текст або зображення між додатками. А тепер черга iPhone. Тепер можна буде ділитися, наприклад, фотографіями з недавньої вечірки у програмі “Фотографії” в додаток “Повідомлення”.

Щоб протестувати нову функцію, відкрийте програму “Фото” і знайдіть свої недавні фотографії. Не натискайте на зображення, щоб відкрити його в повноекранному режимі, замість цього помістіть палець на фотографію і почніть проводити пальцем по екрану. Не забирайте палець, коли фото почне плавати над іншими фотографіями, а потім перейдіть у застосунок повідомлень.

Ви побачите зелений кружок зі знаком + на мініатюрі, який вказує, що ви можете прибрати палець, і фотографія буде поміщена в текстове поле, готове для відправлення.

Ви можете використовувати цей же метод для прикріплення документа з програми “Файли” до електронного листа.

Перегляд додаткових відомостей про фотографіях

Раніше для того, щоб переглянути будь-які дані про фотографії, доводилося використовувати стороннє додаток.

Тепер в програмі “Фотографії” ви можете провести по фотографії пальцем вгору, щоб відкрити інформаційне вікно, в якому буде детально описано, звідки ви зберегли фотографію, а також всю інформацію EXIF, таку як витримка, місце розташування, камера і т.д.

Змінити розмір тексту для певних програм

В даний час ви можете змінити розмір шрифту для всієї системи, якщо хочете. Але в iOS 15 з’явився новий інструмент, який дозволяє змінювати розмір шрифту для кожного додатка окремо. Це означає, що ви можете використовувати шрифт іншого розміру при використанні програми Mail, а потім інший розмір, призначений додатком Twitter.

Щоб використовувати нову функцію, відкрийте програму “Налаштування”, потім перейдіть в Центр управління і перейдіть, поки не знайдете параметр “Розмір тексту”, натиснувши на зелений знак “+”.

Наступного разу, коли ви ввійдете в додаток і захочете налаштувати розмір тексту, відкрийте Центр керування (проведіть пальцем вниз від правого верхнього кута екрану на iPhone з Face ID або вгору від нижнього краю екрану) і натисніть кнопку “Розмір тексту”. Посуньте кнопку внизу екрана до лівої сторони перемикача, щоб вказати, що ви хочете, щоб зміни застосовувалися тільки до даного додатку, а потім відрегулюйте розмір шрифту вгору або вниз.