Про це повідомляє People.

Подружжя прийшло на відкриття зірки гурту The Jonas Brothers на Алеї слави у Голлівуді. Увагу публіки привернула однорічна донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса, яка сиділа на руках у своєї матері.

На цьому заході пара вперше публічно показала обличчя своєї доньки. Варто зазначити, що до цього подружжя приховувало обличчя Малті у своїх соцмережах – на фото обличчя доньки пара прикривала білими емоджі у вигляді сердець.

Під час своєї промови Нік Джонас вигукнув імена своєї дружини та доньки.

“Для моєї чудової дружини: ти – спокій серед божевілля, скеля під час шторму, і я щасливий у нашому шлюбі. Це найбільший дар. Мені подобається бути з тобою батьком, тому Малті Марі, – сказав він, зробивши паузу, щоб сказати: “Привіт, крихітко”, а потім продовжив: “Я не можу дочекатися, щоб прийти сюди з тобою через 15 років і осоромити тебе перед твоїми друзями”.

Нагадаємо, що останній знімок сім’ї з трьох осіб з’явився на початку цього місяця, коли Чопра поділилася серією фотографій зі своєю донькою після святкування її першого дня народження.

На одному зі знімків Чопра разом зі своїм чоловіком посміхаються, позуючи на тлі океану та тримаючи на руках свою доньку. На фото Малті одягнена в жовтий спортивний комплект.