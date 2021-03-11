Про це повідомляє Variety.
Стежити за трансляцією можна буде на онлайн-платформах “Оскара” і Американської кіноакадемії.
Очікується, що такі фільми, як “Земля кочівників” Хлої Чжао, “Суд над чиказькою сімкою” Аарона Соркіна і “Дівчина, що подає надії” Емеральда Феннелла, отримають безліч номінацій від Академії.
Також вперше в історії кінопремії в номінаціях братимуть участь фільми, випущені на стрімінгових сервісах.
Церемонія нагородження запланована на 25 квітня.
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- Раніше Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи премії “Оскар” 2021 року.