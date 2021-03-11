Про це повідомляє Variety.

Стежити за трансляцією можна буде на онлайн-платформах “Оскара” і Американської кіноакадемії.

Очікується, що такі фільми, як “Земля кочівників” Хлої Чжао, “Суд над чиказькою сімкою” Аарона Соркіна і “Дівчина, що подає надії” Емеральда Феннелла, отримають безліч номінацій від Академії.

Також вперше в історії кінопремії в номінаціях  братимуть участь фільми, випущені на стрімінгових сервісах.

Церемонія нагородження запланована на 25 квітня.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Academy (@theacademy)

  • Раніше Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи премії “Оскар” 2021 року.