Акторка і продюсерка Пріянка Чопра та співак Нік Джонас у понеділок, 15 березня, оголосять номінації на премію "Оскар" у всіх 23 категоріях.

Про це повідомляє Variety.

Стежити за трансляцією можна буде на онлайн-платформах “Оскара” і Американської кіноакадемії.

Очікується, що такі фільми, як “Земля кочівників” Хлої Чжао, “Суд над чиказькою сімкою” Аарона Соркіна і “Дівчина, що подає надії” Емеральда Феннелла, отримають безліч номінацій від Академії.

Також вперше в історії кінопремії в номінаціях братимуть участь фільми, випущені на стрімінгових сервісах.

Церемонія нагородження запланована на 25 квітня.

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