Про це пише Harper’s Bazaar.

Зокрема, Пріянка стане амбасадором Інституту позитивної моди, відповідального за просування позитивних змін в індустрії моди, а також інклюзивність та етичні принципи.

Вона буде надихати майбутні покоління, а також доносити про важливість творчої освіти.

Крім того, Чопра буде брати активну участь в різних заходах, що проводяться Британською радою моди, включаючи Лондонський тиждень моди і The Fashion Awards, починаючи з листопада 2020 року по грудень 2021 року.

“Я дуже рада приєднатися до Британської ради моди в якості його амбасадора з позитивних змін. Мода завжди була пульсом поп-культури і може бути потужною силою, здатною об’єднувати культури і людей. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли отримаю можливість оспівати неймовірне розмаїття і креативність модної індустрії, просуваючи початківців і вже відомих дизайнерів, які роблять все, щоб вплинути на людей і нашу планету”, – зазначила модель.