Про це повідомляє The Business of Fashion.

Актриса була призначена і глобальним послом, і “творчим працівником” косметичного бренду.

“Що мене найбільше здивувало в тому, що я стала послом Max Factor, так це спадщина. Все почалося з зірок кіно, всіх чудових жінок, яких я бачила, і бути частиною цієї родини, знаєте, це досить круто”, – зазначила Чопра.

Max Factor була придбана Coty Inc в 2016 році. Оголосивши в понеділок про квартальний прибуток, Coty повідомила, що виручка в третьому кварталі впала на 3,3%, оскільки на продажах її косметичних товарів позначилася пандемія коронавірусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)