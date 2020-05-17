Про це заявив австралійський режисер Джордж Міллер в інтерв’ю американському виданню New York Times.

У приквелі буде розказана історія про юність Фуріоси.

Спочатку Міллер хотів омолодити Шарліз Терон за допомогою комп’ютерної графіки, але пізніше відмовився від цієї ідеї, тому що на його думку сучасний рівень досі не дозволяє досягти необхідної якості.

Режисер привів в приклад фільм “Ірландець”, в якому після омолодження осіб акторів виник невдалий ефект “зловісної долини” (неприязнь людини до робота або графіки, яка поводиться по-людськи, – ред.). “Всі зараз на межі вирішення цієї проблеми, особливо японські дизайнери відеоігор, але я вважаю, що долина ще досить широка”, – сказав він.

Фото: Charlize Theron

Повідомляється, що актрисою на роль Фуріоси можуть вибрати Аню Тейлор-Джой (“Емма”, “Нові мутанти”).

Міллер почне роботу над приквелом після завершення зйомок фільму “Три тисячі років туги” з Тільдою Суїнтон та Ідрісом Ельбою.